Тина Кароль выступила в Лондоне с сольным концертом и приняла участие в акции в поддержку украинских детей и матерей

"Украина едина в своей борьбе. Каждый из нас сегодня готов на все ради победы. Мы победим, потому что в наших сердцах есть надежда и любовь, мы на своей земле, мы хотим сохранить нашу нацию, язык. Мы – свободные люди, которые никогда не были и не будем под чьим-то гнетом", – заявила во время выступления певица. Об этом говорится в релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Кроме исполнения песен, артистка читала письма и дневники военнослужащих, которые защищают Украину на передовой.

Во время визита в Лондон певица также встретилась с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко и приняла участие в Марше матерей, который проходил под девизом Save children of Ukraine.

"Самое уязвимое сердце на свете – это материнское сердце, которое сегодня плачет каждый день за всеми детьми, потому что чужих детей не бывает", – заявила певица во время марша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Война России против Украины. Главное (обновляется)