Тина Кароль прибыла в Японию. Фото

Певица позировала перед встречающими ее поклонниками в джинсах и белой футболке с желто-голубым сердцем.
Артистка сообщила, что ее приезд в Японию организовал поддерживающий Украину японский филантроп Микки Микитани.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".