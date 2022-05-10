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10 мая, 2022
 
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Тина Кароль прибыла в Японию. Фото

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Приезд Тины Кароль в Японию организовал поддерживающий Украину японский филантроп Микки Микитани
Приезд Тины Кароль в Японию организовал поддерживающий Украину японский филантроп Микки Микитани
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль прибыла в Токио (Япония). Об этом артистка сообщила 10 мая на своей странице в Instagram, разместив фото и видео, на которых запечатлена в токийском аэропорту.

Певица позировала перед встречающими ее поклонниками в джинсах и белой футболке с желто-голубым сердцем. 

Артистка сообщила, что ее приезд в Японию организовал поддерживающий Украину японский филантроп Микки Микитани.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

Теги: Япония, Токио, война России против Украины, Тина Кароль
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