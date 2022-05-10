Тина Кароль прибыла в Японию. Фото

Певица позировала перед встречающими ее поклонниками в джинсах и белой футболке с желто-голубым сердцем.

Артистка сообщила, что ее приезд в Японию организовал поддерживающий Украину японский филантроп Микки Микитани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Война России против Украины. Главное (обновляется)