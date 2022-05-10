  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами

Чмерковский: Я считаю, что Украина будет глобальным лидером во многих отраслях Фото: maksimc / Instagram

"Зеленский – красавец. Важно, что будет в первые моменты после войны. От этого будет зависеть то, куда дальше будет двигаться Украина. Я считаю, что Украина будет глобальным лидером во многих отраслях, в том числе в креативной", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)