  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами

"Зеленский – красавец. Важно, что будет в первые моменты после войны. От этого будет зависеть то, куда дальше будет двигаться Украина. Я считаю, что Украина будет глобальным лидером во многих отраслях, в том числе в креативной", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.