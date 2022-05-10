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10 мая, 2022
 
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Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами

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Чмерковский: Я считаю, что Украина будет глобальным лидером во многих отраслях
Чмерковский: Я считаю, что Украина будет глобальным лидером во многих отраслях
Фото: maksimc / Instagram

Американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, который после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию и занялся волонтерской деятельностью, 9 мая в эфире канала "Украина" высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Зеленский  красавец. Важно, что будет в первые моменты после войны. От этого будет зависеть то, куда дальше будет двигаться Украина. Я считаю, что Украина будет глобальным лидером во многих отраслях, в том числе в креативной", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Максим Чмерковский
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