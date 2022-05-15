"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео

Тина Кароль: Хочу поблагодарить Японию и ее народ, что поддержали и продолжают поддерживать Украину Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Певица вышла на сцену в желто-голубом платье с разрезом от украинского дизайнера Lever Coutere. Тина Кароль исполнила песню из своего репертуара "Намалюю тобі зорі".

"Хочу поблагодарить Японию и ее народ, что поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а также Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должны существовать нация, язык, культура Украины, – сказала певица после выступления. – Артист – это айдентика нации, а музыка – это оружие в его руках. Каждый наш шаг – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт. Мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!"

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