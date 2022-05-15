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15 мая, 2022
 
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"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео

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Тина Кароль: Хочу поблагодарить Японию и ее народ, что поддержали и продолжают поддерживать Украину
Тина Кароль: Хочу поблагодарить Японию и ее народ, что поддержали и продолжают поддерживать Украину
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль выступила в Токио (Япония) в поддержку Украины. Об этом сообщается на странице артистки в Facebook.

Певица вышла на сцену в желто-голубом платье с разрезом от украинского дизайнера Lever Coutere. Тина Кароль исполнила песню из своего репертуара "Намалюю тобі зорі".

"Хочу поблагодарить Японию и ее народ, что поддержали и продолжают поддерживать Украину. Украина объединяет весь мир, а также Японию в борьбе с врагом, который решил, что не должны существовать нация, язык, культура Украины, –  сказала певица после выступления. –  Артист – это айдентика нации, а музыка – это оружие в его руках. Каждый наш шаг – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт. Мы боремся за право быть хозяином на своей земле. Мы обязательно победим и восстановим нашу страну, как когда-то это сделала Япония! Слава нациям! Слава Украине!"

https://www.facebook.com/tina.karol/videos/1057758378147824/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

Певица прибыла в Японию 10 маяАртистка сообщила, что ее приезд в Японию организовал поддерживающий Украину японский филантроп Микки Микитани.

Теги: Япония, война России против Украины, Тина Кароль
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"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
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