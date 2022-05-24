"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США

Ровинская: У меня трое маленьких детей. Я в чужой стране пока что без работы Фото: sia_rovinska / Instagram

"Мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь", – написала 21 мая Ровинская, сообщив, что намерена на несколько лет остаться жить в США.

"Машины можно ВСУ отдать, если так", – написали в ответ подписчики. Ровинская, обнародовав скриншот этого комментария, сообщила, что его автор знакома с ней лично.

Скриншот: sia_rovinska / Instagram

"Это плохой совет? Я почему-то не понимаю настроений?" – отреагировали на публикацию подписчики.

"А хороший? У меня трое маленьких детей. Я в чужой стране пока что без работы. Я похожа на миллионера? ВСУ моя семья помогает с самого начала чем может", – публично ответила на поставленный вопрос Ровинская.