"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США

"Мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь", – написала 21 мая Ровинская, сообщив, что намерена на несколько лет остаться жить в США.
"Машины можно ВСУ отдать, если так", – написали в ответ подписчики. Ровинская, обнародовав скриншот этого комментария, сообщила, что его автор знакома с ней лично.
"Это плохой совет? Я почему-то не понимаю настроений?" – отреагировали на публикацию подписчики.
"А хороший? У меня трое маленьких детей. Я в чужой стране пока что без работы. Я похожа на миллионера? ВСУ моя семья помогает с самого начала чем может", – публично ответила на поставленный вопрос Ровинская.
Анастасия Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Эмма – их младший ребенок. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).
Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию, а 21 мая сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США.
3 апреля мать Ровинской, украинская ведущая Снежана Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет.
Егорова вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022-го она заявила, что поддерживает Путина.
Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не приводить.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".