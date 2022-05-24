"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии

"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц после начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию, потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две. Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома, в родном Киеве", – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Война России против Украины. Главное (обновляется)