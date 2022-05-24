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24 мая, 2022
 
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"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии

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Шевченко: Верю, что очень скоро соберемся дома, в родном Киеве
Шевченко: Верю, что очень скоро соберемся дома, в родном Киеве
Фото: andriyshevchenko / Instagram

Бывший украинский футболист, экс-главный тренер сборной Украины, первый посол нового национального бренда Украины United24 Андрей Шевченко 24 мая в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе со своей матерью, сестрой и племянницей.

"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц после начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию, потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две. Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома, в родном Киеве", – подписал он снимок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте Шевченко рассказал, что его мать и сестра приняли в своем доме две семьи, которые эвакуировались из города Буча, а сами долгое время не соглашались выехать из страны.

Теги: Италия, Андрей Шевченко, война России против Украины, семья
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