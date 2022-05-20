"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины

"Мой родной Киев встретил каштанами, теплом, воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны. Но главное – Киев встретил людьми. Невероятными, искренними, открытыми, бесшабашными. Людьми, которые любят Украину и сделают все для ее победы. Я тоже сделаю все для этого и скоро вернусь снова с хорошими новостями. А пока прошу вашей поддержки: сделайте пожертвование в пользу Украины на @u24.gov.ua Это всего один клик. Но, возможно, он спасет чью-то жизнь", – написал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Шевченко является первым послом этой платформы. По его словам, первое мероприятие в поддержку United24 состоится 8 июня – это будет благотворительный вечер-аукцион в Лондоне, его цитирует пресс-центр Офиса президента.