Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
Новости

"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины

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Шевченко: Скоро вернусь снова с хорошими новостями
Шевченко: Скоро вернусь снова с хорошими новостями
Фото: andriyshevchenko / Instagram

Бывший украинский футболист, экс-главный тренер сборной Украины, первый посол нового национального бренда Украины United24 Андрей Шевченко 20 мая в Instagram опубликовал серию фото, на которых запечатлен во время прогулки по Киеву.

"Мой родной Киев встретил каштанами, теплом, воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны. Но главное – Киев встретил людьми. Невероятными, искренними, открытыми, бесшабашными. Людьми, которые любят Украину и сделают все для ее победы. Я тоже сделаю все для этого и скоро вернусь снова с хорошими новостями. А пока прошу вашей поддержки: сделайте пожертвование в пользу Украины на @u24.gov.ua Это всего один клик. Но, возможно, он спасет чью-то жизнь", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

United24  – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Шевченко является первым послом этой платформы. По его словам, первое мероприятие в поддержку United24 состоится 8 июня – это будет благотворительный вечер-аукцион в Лондоне, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

Теги: Андрей Шевченко, пожертвование, война России против Украины, футболист, United24
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