Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
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"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев

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Серебренников заявил, что помогает семьям российских оккупантов
Серебренников заявил, что помогает семьям российских оккупантов
Фото: ЕРА

Переехавший из РФ во Францию российский режиссер Кирилл Серебренников во время выступления на Каннском кинофестивале с премьерой фильма "Жена Чайковского" сделал ряд заявлений, которые возмутили представителей украинского кинематографа. В частности, украинский режиссер Ирина Цилык 19 мая на своей странице в Facebook процитировала призыв российского коллеги оказывать помощь российским оккупантам, как это делает он сам.

"Очень важно помогать всем пострадавшим. В Украине есть много беженцев, в России тоже определенное количество жизней разбито. Очень важно помогать всем пострадавшим и помочь тем, кого отправили воевать, а семьи уже не имеют дохода. Деятели культуры должны помочь этим людям, и я это делаю сам", – опубликовала цитату Серебренникова Цилык, призвав подробно рассмотреть, что на самом деле услышали европейские журналисты от российского режиссера. 

"Серебренников предлагает поддерживать не только украинские семьи, которые пострадали от войны, но и семьи российских солдат, которые убивают украинцев, насилуют украинских детей, мародерствуют и так далее  Еще раз: Серебренников призывает поддержать семьи россиян, которые пришли, чтобы совершать геноцид украинцев прямо сейчас. И сам их поддерживает", – отметила она. 

Цилык подчеркнула, что приписываемый Серебренникову статус "диссидента" вряд ли оправдан, а также напомнила, что его творчество финансировал российский олигарх Роман Абрамович.

Фото: Iryna Tsilyk / Facebook
Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

Слова Серебренникова также возмутили и экс-главу Госкино Украины Филиппа Ильенко. При этом он упрекнул украинскую делегацию на Каннском кинофестивале за то, что позволили российскому режиссеру выступить.

"Ну ладно, с Серебрениковым все ясно. А где в это время находится численная делегация украинских кинематографистов на Каннском фестивале? Почему Серебренников там вообще свободно передвигается? Почему никто ему до сих пор не то что по фейсу не вклепал или не облил краской, а даже публичную обструкцию не устроил? Коллеги, неужели нужно учить премьеры и пресс-конференции срывать? Зачем тогда вы в те Канны во время войны ехали? По красному ковру ходить?" – написал он. 

Скриншот: Пилип Іллєнко / Facebook
Скриншот: Пилип Іллєнко / Facebook

PR-директор Одесского кинофестиваля и Украинской киноакадемии Татьяна Власова в Facebook подчеркнула, что слова Серебренникова являются "прекрасным аргументом в спорах о "хороших русских" и о том, нужно ли бойкотировать всю российскую культуру как явление". 

"За...бали, честно говоря, со своими полумерами и большими русскими идеями", – подытожила она.

Скриншот: Tetiana Vlasova / Facebook
Скриншот: Tetiana Vlasova / Facebook

Часть пресс-конференции с участием Серебренникова опубликована на YouTube-канале "Голоса Америки".

ВИДЕО
Видео: Голос Америки / YouTube
Контекст:

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17 по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.

Серебренников, который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, сперва  выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу", а во время презентации фильма "Жена Чайковского" сделал ряд антиукраинских заявлений.

Летом 2020 года Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в якобы хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Дело о хищениях было возбуждено в 2017 году. В нем фигурировало шесть человек. Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, она заключила сделку со следствием

Прекратить преследование режиссера и его коллег неоднократно призывали российские и зарубежные деятели культуры.

28 марта 2022 года, сообщает российское издание "Медуза", Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникова.

Теги: война России против Украины, Канны, Кирилл Серебренников, Ирина Цилык
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