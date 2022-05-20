  "За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев

"Очень важно помогать всем пострадавшим. В Украине есть много беженцев, в России тоже определенное количество жизней разбито. Очень важно помогать всем пострадавшим и помочь тем, кого отправили воевать, а семьи уже не имеют дохода. Деятели культуры должны помочь этим людям, и я это делаю сам", – опубликовала цитату Серебренникова Цилык, призвав подробно рассмотреть, что на самом деле услышали европейские журналисты от российского режиссера.

"Серебренников предлагает поддерживать не только украинские семьи, которые пострадали от войны, но и семьи российских солдат, которые убивают украинцев, насилуют украинских детей, мародерствуют и так далее Еще раз: Серебренников призывает поддержать семьи россиян, которые пришли, чтобы совершать геноцид украинцев прямо сейчас. И сам их поддерживает", – отметила она.

Цилык подчеркнула, что приписываемый Серебренникову статус "диссидента" вряд ли оправдан, а также напомнила, что его творчество финансировал российский олигарх Роман Абрамович.

Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

Слова Серебренникова также возмутили и экс-главу Госкино Украины Филиппа Ильенко. При этом он упрекнул украинскую делегацию на Каннском кинофестивале за то, что позволили российскому режиссеру выступить.

"Ну ладно, с Серебрениковым все ясно. А где в это время находится численная делегация украинских кинематографистов на Каннском фестивале? Почему Серебренников там вообще свободно передвигается? Почему никто ему до сих пор не то что по фейсу не вклепал или не облил краской, а даже публичную обструкцию не устроил? Коллеги, неужели нужно учить премьеры и пресс-конференции срывать? Зачем тогда вы в те Канны во время войны ехали? По красному ковру ходить?" – написал он.

Скриншот: Пилип Іллєнко / Facebook

PR-директор Одесского кинофестиваля и Украинской киноакадемии Татьяна Власова в Facebook подчеркнула, что слова Серебренникова являются "прекрасным аргументом в спорах о "хороших русских" и о том, нужно ли бойкотировать всю российскую культуру как явление".

"За...бали, честно говоря, со своими полумерами и большими русскими идеями", – подытожила она.

Скриншот: Tetiana Vlasova / Facebook

Часть пресс-конференции с участием Серебренникова опубликована на YouTube-канале "Голоса Америки".

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