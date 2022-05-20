Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео

Яцута запечатлена на кинофестивале в белом наряде с округлившимся животом. В публикации отмечается, что она отказалась от комментариев.
Вакарчук также не комментирует будущее отцовство.
Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.
25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. СМИ писали, что матерью ребенка является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. Вакарчук не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.