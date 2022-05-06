Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
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Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США

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Ступка: Полина получила визу как моя жена, потому что я езжу в Америку с 2006 года
Ступка: Полина получила визу как моя жена, потому что я езжу в Америку с 2006 года
Фото: stupka777 / Instagram

Проживающий сейчас в Майами украинский актер Дмитрий Ступка 4 мая в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что украинский блогер белорусского происхождения Полина Логунова смогла получить американскую визу благодаря тому, что была его женой. Сейчас они находятся в состоянии развода.

"Полина получила визу как моя жена, потому что я езжу в Америку с 2006 года. И я постоянно сюда приезжаю, потому что у отца много друзей, у меня. Не говорю, что каждый год, но очень часто приезжаю в Штаты. И тут незамужним девушкам визы не ставят", – сказал он.

Ранее Ступка говорил, что благодаря тому, что он прописал супругу в квартире своей бабушки, она смогла получить вид на жительство в Украине.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстатьсяКомментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США.

7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером, а вскоре показала своего нового избранника. Им оказался 36-летний американский бизнесмен, у которого от предыдущих отношений есть двое сыновей. По словам Логуновой, в этих отношениях она зарабатывает меньше, а в браке со Ступкой зарабатывала больше мужа.

Ступка, комментируя предстоящий развод с Логуновой, признался, что узнал о бойфренде жены в последний день 2021 года. "Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно", – сказал актер.

По словам актера, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине.

Теги: США, семья, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, развод
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