  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США

"Полина получила визу как моя жена, потому что я езжу в Америку с 2006 года. И я постоянно сюда приезжаю, потому что у отца много друзей, у меня. Не говорю, что каждый год, но очень часто приезжаю в Штаты. И тут незамужним девушкам визы не ставят", – сказал он.
Ранее Ступка говорил, что благодаря тому, что он прописал супругу в квартире своей бабушки, она смогла получить вид на жительство в Украине.
Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.
В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".
Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США.
7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером, а вскоре показала своего нового избранника. Им оказался 36-летний американский бизнесмен, у которого от предыдущих отношений есть двое сыновей. По словам Логуновой, в этих отношениях она зарабатывает меньше, а в браке со Ступкой зарабатывала больше мужа.
Ступка, комментируя предстоящий развод с Логуновой, признался, что узнал о бойфренде жены в последний день 2021 года. "Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно", – сказал актер.
По словам актера, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине.