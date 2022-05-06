  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США

Ступка: Полина получила визу как моя жена, потому что я езжу в Америку с 2006 года Фото: stupka777 / Instagram

"Полина получила визу как моя жена, потому что я езжу в Америку с 2006 года. И я постоянно сюда приезжаю, потому что у отца много друзей, у меня. Не говорю, что каждый год, но очень часто приезжаю в Штаты. И тут незамужним девушкам визы не ставят", – сказал он.

Ранее Ступка говорил, что благодаря тому, что он прописал супругу в квартире своей бабушки, она смогла получить вид на жительство в Украине.

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