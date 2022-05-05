Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
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"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем

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Ступка и Логунова после расставания не могут оформить развод, так как проживают в США
Ступка и Логунова после расставания не могут оформить развод, так как проживают в США
Фото: stupka777 / Instagram

Проживающая в США украинский блогер белорусского происхождения Полина Логунова 5 мая в Instagram Stories обратилась к своему мужу, украинскому актеру Дмитрию Ступке после того, как он в интервью каналу "Украина" рассказал, как 31 декабря 2021 года узнал о ее романе с американцем.

"Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно. Кто может сказать, что это приятно", –  сказал он. 

По словам актера, после расставания они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине, в то время как сами проживают сейчас за границей. Ранее Логунова говорила, что они расстались друзьями и находятся в процессе развода. 

После откровенного интервью Ступки Логунова пригрозила уничтожить его карьеру. 

"Если я назову реальную причину развода, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Я думала, ты мудрее. Я не разрушила твою жизнь после того, что пережила. Ты решил осквернить мое имя... У тебя всегда были плохие советчики", – написала она, не вдаваясь в подробности произошедшего. 

Скриншот: polinalogunova / Instagram
Скриншот: polinalogunova / Instagram

Контекст:

Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстатьсяКомментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США, а 7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. 

Новым избранником Логуновой стал 36-летний американский бизнесмен, имени которого она не называет. От предыдущих отношений у него есть двое сыновей. По словам Логуновой, в этих отношениях она зарабатывает меньше, а в браке со Ступкой зарабатывала больше мужа.

Теги: США, скандал, семья, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, развод
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