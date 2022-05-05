"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем

Ступка и Логунова после расставания не могут оформить развод, так как проживают в США Фото: stupka777 / Instagram

"Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно. Кто может сказать, что это приятно", – сказал он.

По словам актера, после расставания они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине, в то время как сами проживают сейчас за границей. Ранее Логунова говорила, что они расстались друзьями и находятся в процессе развода.

После откровенного интервью Ступки Логунова пригрозила уничтожить его карьеру.

"Если я назову реальную причину развода, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Я думала, ты мудрее. Я не разрушила твою жизнь после того, что пережила. Ты решил осквернить мое имя... У тебя всегда были плохие советчики", – написала она, не вдаваясь в подробности произошедшего.