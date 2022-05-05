  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США

Ступка: Я 23 февраля летел домой в Киев через Стамбул. Когда был в небе, произошло полномасштабное вторжение России Фото: stupka777 / Instagram

"Я 23 февраля летел домой в Киев через Стамбул. Когда был в небе, произошло полномасштабное вторжение России. Я прилетел в Стамбул, и все – небо над Украиной было закрыто. Я полетел к другу в Анталию, прожил там две недели", – рассказал он.

После этого, по словам Ступки, он переехал в Польшу, где провел полтора месяца, занимаясь волонтерской деятельностью.

"Помогали чем могли. Потом поступило предложение провести благотворительные мероприятия в США, я купил билет и снова полетел в Америку. Переживал только, пустят или нет, потому что я перед этим был там полгода. В принципе, у них могло возникнуть подозрение, почему я возвращаюсь. Они могли подумать, что я здесь нелегально работаю, но из-за событий в нашей стране они меня пропустили без проблем. Отвели меня в отдельную комнату, я сказал, что актер. Они спросили, такой ли я актер, как наш президент Владимир Зеленский, – рассказал Ступка. – Когда я показал им фото вместе с президентом, они мне отдали документы и сказали: "Good luck".

Артист признался, что сейчас готовится к благотворительным концертам в поддержку Украины, где будет ведущим, а его соведущей – проживающая в США украинская певица Мика Ньютон.

Когда вернется в Украину, Ступка не уточнил.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)