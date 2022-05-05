  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США

"Я 23 февраля летел домой в Киев через Стамбул. Когда был в небе, произошло полномасштабное вторжение России. Я прилетел в Стамбул, и все – небо над Украиной было закрыто. Я полетел к другу в Анталию, прожил там две недели", – рассказал он.
После этого, по словам Ступки, он переехал в Польшу, где провел полтора месяца, занимаясь волонтерской деятельностью.
"Помогали чем могли. Потом поступило предложение провести благотворительные мероприятия в США, я купил билет и снова полетел в Америку. Переживал только, пустят или нет, потому что я перед этим был там полгода. В принципе, у них могло возникнуть подозрение, почему я возвращаюсь. Они могли подумать, что я здесь нелегально работаю, но из-за событий в нашей стране они меня пропустили без проблем. Отвели меня в отдельную комнату, я сказал, что актер. Они спросили, такой ли я актер, как наш президент Владимир Зеленский, – рассказал Ступка. – Когда я показал им фото вместе с президентом, они мне отдали документы и сказали: "Good luck".
Артист признался, что сейчас готовится к благотворительным концертам в поддержку Украины, где будет ведущим, а его соведущей – проживающая в США украинская певица Мика Ньютон.
Когда вернется в Украину, Ступка не уточнил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Осенью 2021 года Ступка с женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в США.
7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером, а вскоре показала своего нового избранника. Ступка 4 мая сообщил, что узнал о бойфренде жены в последний день 2021 года. По словам актера, после расставания они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине, а они оба проживают сейчас за границей.