  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины

"Cчитаю, что мы, украинцы, – великая нация! На нас сейчас возложилась огромная ответственность – не подставить нашу страну, наших родителей, города. Продолжать учиться, воздвигать себя к высшему, чтобы нами гордились. Одно из таких решений, которое меня возвысит изнутри и даст мотивацию двигаться дальше, – это решение удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. И после того, как все закончится, она станет официально моей дочерью. Может, это будет мальчик, я не знаю", – сказал Салем.

Ведущий отметил, что впервые заявил о своем решении в эфире канала, но уверен, что супруга его поддержит.

"Надо помогать. Я посчитал своей миссией взять ребенка, который потерял родителей", – резюмировал он.

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Видео: Телеканал Україна / YouTube





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