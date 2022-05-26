  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины

"Cчитаю, что мы, украинцы, – великая нация! На нас сейчас возложилась огромная ответственность – не подставить нашу страну, наших родителей, города. Продолжать учиться, воздвигать себя к высшему, чтобы нами гордились. Одно из таких решений, которое меня возвысит изнутри и даст мотивацию двигаться дальше, – это решение удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. И после того, как все закончится, она станет официально моей дочерью. Может, это будет мальчик, я не знаю", – сказал Салем.
Ведущий отметил, что впервые заявил о своем решении в эфире канала, но уверен, что супруга его поддержит.
"Надо помогать. Я посчитал своей миссией взять ребенка, который потерял родителей", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
С женой Марией Салем познакомился в Одессе в 2005 году. В 2015 году у них родилась дочь Санта-Луна.