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26 мая, 2022
 
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Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины

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Салем воспитывает семилетнюю дочь Санту-Луну
Салем воспитывает семилетнюю дочь Санту-Луну
Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Защищающий Украину в составе Нацгвардии украинский ведущий ливанского происхождения Даниэль Салем 25 мая в эфире канала "Украина" заявил о намерении усыновить или удочерить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины.

"Cчитаю, что мы, украинцы, – великая нация! На нас сейчас возложилась огромная ответственность – не подставить нашу страну, наших родителей, города. Продолжать учиться, воздвигать себя к высшему, чтобы нами гордились. Одно из таких решений, которое меня возвысит изнутри и даст мотивацию двигаться дальше,  это решение удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. И после того, как все закончится, она станет официально моей дочерью. Может, это будет мальчик, я не знаю",  сказал Салем.

Ведущий отметил, что впервые заявил о своем решении в эфире канала, но уверен, что супруга его поддержит. 

"Надо помогать. Я посчитал своей миссией взять ребенка, который потерял родителей", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: Телеканал Україна / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Салем родился 25 января 1984 года в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Занимается бизнесом. Сейчас является ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

С женой Марией Салем познакомился в Одессе в 2005 году. В 2015 году у них  родилась дочь Санта-Луна.

Теги: дети, война России против Украины, семья, Даниэль Салем
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