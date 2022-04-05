  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу

"Если они уже уехали и увидят это интервью, я бы хотел попросить быть полезными. Пожалуйста, ведите себя достойно за границей. Очень неприятно слышать, что мы хамим или ведем себя как-то не так. Думаю, вы понимаете, о чем я. Ведите себя достойно – пусть уважают нас. Пусть смотрят на нас не как на беженцев, а как на великий народ, который держится вместе, который помогает. Если нужно там помочь – в той же Молдавии, в той же Румынии, в той же Польше, где бы вы сейчас ни были – помогайте! Работайте, как все, и не ведите себя так, будто нам весь мир должен. Мы – украинцы. Вот единственная просьба, которую я бы хотел передать всем парням, которые уехали по неважно каким причинам", – сказал Салем.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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