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30 мая, 2022
 
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"Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение

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Ровинская о поддерживающей Путина матери: Или ей деньги платят за это какие-то, или&hellip;
Ровинская о поддерживающей Путина матери: Или ей деньги платят за это какие-то, или…
Фото: sia_rovinska / Instagram

Украинская ведущая Анастасия Ровинская допускает, что ее мать, бывшая украинская ведущая Снежана Егорова высказывается в поддержку президента РФ Владимира Путина, получая за это финансовое вознаграждение. Об этом Ровинская заявила в интервью, которое 29 мая вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

"Когда она начала поддерживать политику Путина, говорить, что в Украине фашисты, нацисты... Я знаю этого человека  да, она неадекватная, но она никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это какие-то, или… Ну что с ней произошло? Мне это даже сложно объяснить. Человек столько времени прожил в Украине и просто откровенно лжет. Я знаю, что она так никогда не думала, а тут вдруг лжет публично", – сказала Ровинская.

По словам Ровинской, она надеялась, что если напишет матери о том, что вместе с детьми прячется от обстрелов российских оккупантов в подвале, то мать изменит свою позицию. 

"Она ответила что-то вроде: “Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что ж теперь, сидите”, – пересказала ответ Егоровой ее дочь. 

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину. 

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Снежана Егорова, Анастасия Ровинская
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