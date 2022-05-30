  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение

"Когда она начала поддерживать политику Путина, говорить, что в Украине фашисты, нацисты... Я знаю этого человека – да, она неадекватная, но она никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это какие-то, или… Ну что с ней произошло? Мне это даже сложно объяснить. Человек столько времени прожил в Украине и просто откровенно лжет. Я знаю, что она так никогда не думала, а тут вдруг лжет публично", – сказала Ровинская.
По словам Ровинской, она надеялась, что если напишет матери о том, что вместе с детьми прячется от обстрелов российских оккупантов в подвале, то мать изменит свою позицию.
"Она ответила что-то вроде: “Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что ж теперь, сидите”, – пересказала ответ Егоровой ее дочь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.
21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.