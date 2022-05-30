  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение

Ровинская о поддерживающей Путина матери: Или ей деньги платят за это какие-то, или… Фото: sia_rovinska / Instagram

"Когда она начала поддерживать политику Путина, говорить, что в Украине фашисты, нацисты... Я знаю этого человека – да, она неадекватная, но она никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это какие-то, или… Ну что с ней произошло? Мне это даже сложно объяснить. Человек столько времени прожил в Украине и просто откровенно лжет. Я знаю, что она так никогда не думала, а тут вдруг лжет публично", – сказала Ровинская.

По словам Ровинской, она надеялась, что если напишет матери о том, что вместе с детьми прячется от обстрелов российских оккупантов в подвале, то мать изменит свою позицию.

"Она ответила что-то вроде: “Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что ж теперь, сидите”, – пересказала ответ Егоровой ее дочь.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube

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