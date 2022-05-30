"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом

"Наш дом целым не остался. В нашем селе есть несколько разбомбленных домов, там были танковые бои. Мы, по сравнению с другими, еще обошлись небольшими потерями. Выбиты все окна, повреждена крыша, нет растений, все стесано снарядами, разбиты заборы. Но окна вставляются, крыша ремонтируется… Понемногу отстраиваем. Окна уже поставили", – рассказала Мосейчук.



