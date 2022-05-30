  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео

Могилевская: Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Утром того же дня певица анонсировала премьеру этого трека на всех цифровых музыкальных площадках.

23 мая в эфире канала "Украина" Могилевская рассказала, что съемки клипа проходили в центре Киева, а также в Бородянке, Буче, Ирпене Киевской области.

"Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев, пела тебе в метро, делала все возможное и невозможное, как тысячи твоих женщин с тобой все это время. Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад Победы на Крещатике", – написала Могилевская в день премьеры клипа.

ВИДЕО

Видео: MOGILEVSKA / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)