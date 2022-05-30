Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
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"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев

Alekseev состоит в отношениях с Синецкой с 2018 года
Alekseev состоит в отношениях с Синецкой с 2018 года
Фото: alekseev_officiel / Instagram

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) 29 мая в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен в Киеве вместе со своей возлюбленной, российской певицей и участницей украинской группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

"Мой родной город, сегодня у тебя день рождения, и я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что это теперь навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом", – написал он.

Контекст:

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

Синецкая родилась в 1996 году в России. С 2018 года является участницей "ВИА Гры". Принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".

О романе Alekseev и Синецкой стало известно в ноябре 2020 года. С 2018 года пара живет вместе.

После нападения РФ на Украину артисты выехали из Киева. По словам певца, его возлюбленная находилась за границей.

11 мая артист заявил, что Синецкая приняла решение строить свое будущее вместе с ним в Украине и планирует получить украинское гражданство.

Теги: День Киева, война России против Украины, ВИА Гра, Alekseev, певица, Ульяна Синецкая
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