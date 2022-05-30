"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев

"Мой родной город, сегодня у тебя день рождения, и я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что это теперь навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом", – написал он.

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Контекст:

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

Синецкая родилась в 1996 году в России. С 2018 года является участницей "ВИА Гры". Принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".

О романе Alekseev и Синецкой стало известно в ноябре 2020 года. С 2018 года пара живет вместе.

После нападения РФ на Украину артисты выехали из Киева. По словам певца, его возлюбленная находилась за границей.

11 мая артист заявил, что Синецкая приняла решение строить свое будущее вместе с ним в Украине и планирует получить украинское гражданство.