  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой

Alekseev и Синецкая перестали скрывать свои отношения в 2020 году Фото: alekseev_officiel / Instagram

"Когда началась война, твоей девушки вместе с тобой не был? Вы сейчас не вместе?"– спросила у артиста журналист проекта

"Слава богу, да. Ульяна уехала по работе. Она выступала и должна была вернуться 26 февраля. К счастью, ее здесь не было. Она с самого первого дня находится в безопасности. Очень надеюсь, что это скоро все закончится. Конечно, первым делом, я поеду к ней", – сказал он.

Певец признался, что первые три дня войны провел в Киеве, затем вместе с друзьями переехал в пригород, а после они еще раз сменили свое местонахождение.

Alekseev не стал уточнять, где именно они сейчас проживают, но отметил, что это тихое место. Певец также не стал разглашать, где находится его избранница, но заверил, что после окончания войны первым делом поедет к ней.

"Надеюсь, что это будет как можно быстрее", – подытожил он.

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Видео: ЖВЛ / YouTube