Бульвар Шоубиз
 
26 марта, 2022
 
Новости

"Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой

 
|
Alekseev и Синецкая перестали скрывать свои отношения в 2020 году
Alekseev и Синецкая перестали скрывать свои отношения в 2020 году
Фото: alekseev_officiel / Instagram

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) 24 марта в интервью ЖВЛ на канале "1+1" прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей и участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

"Когда началась война, твоей девушки вместе с тобой не был? Вы сейчас не вместе?"– спросила у артиста журналист проекта 

"Слава богу, да. Ульяна уехала по работе. Она выступала и должна была вернуться 26 февраля. К счастью, ее здесь не было. Она с самого первого дня находится в безопасности. Очень надеюсь, что это скоро все закончится. Конечно, первым делом, я поеду к ней",  сказал он. 

Певец признался, что первые три дня войны провел в Киеве, затем вместе с друзьями переехал в пригород, а после они еще раз сменили свое местонахождение. 

Alekseev не стал уточнять, где именно они  сейчас проживают, но отметил, что это тихое место. Певец также не стал разглашать, где находится его избранница, но заверил, что после окончания войны первым делом поедет к ней. 

"Надеюсь, что это будет как можно быстрее",  подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Синецкая родилась в 1996 году в России. С 2018 года является участницей "ВИА Гры". Принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

О романе с Alekseev Синецкая заявила в ноябре 2020 года в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей. Летом 20211 года артисты признались, что на от момент почти три года живут вместе

Теги: Россия, война России против Украины, ВИА Гра, Alekseev, Ульяна Синецкая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
  "Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS