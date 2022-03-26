  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой

"Когда началась война, твоей девушки вместе с тобой не был? Вы сейчас не вместе?"– спросила у артиста журналист проекта
"Слава богу, да. Ульяна уехала по работе. Она выступала и должна была вернуться 26 февраля. К счастью, ее здесь не было. Она с самого первого дня находится в безопасности. Очень надеюсь, что это скоро все закончится. Конечно, первым делом, я поеду к ней", – сказал он.
Певец признался, что первые три дня войны провел в Киеве, затем вместе с друзьями переехал в пригород, а после они еще раз сменили свое местонахождение.
Alekseev не стал уточнять, где именно они сейчас проживают, но отметил, что это тихое место. Певец также не стал разглашать, где находится его избранница, но заверил, что после окончания войны первым делом поедет к ней.
"Надеюсь, что это будет как можно быстрее", – подытожил он.
Синецкая родилась в 1996 году в России. С 2018 года является участницей "ВИА Гры". Принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".
Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".
О романе с Alekseev Синецкая заявила в ноябре 2020 года в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей. Летом 20211 года артисты признались, что на от момент почти три года живут вместе.