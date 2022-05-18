  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся

В 2020 году Меладзе презентовал новый состав участниц – к россиянке Синецкой присоединились украинские певицы Попова и Тарасова Фото: viagra_official / Instagram

Ранее певец говорил, что Синецкая, которая родилась и жила в РФ, после войны приняла решение строить свое будущее вместе с ним в Украине и планирует получить украинское гражданство.

"Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России или ее продюсер Костя Меладзе сказал окончательное "прощай" российскому шоу-бизнесу?" – спросила у певца ведущая проекта "Ранок з Україною" Лилия Ребрик.

"Думаю, это вопрос к нему. Мы по этому поводу не общаемся. Знаю, что они поддерживают отношения, сейчас нерабочие. Он просто несколько раз спрашивал, как у нее дела, но эти вопросы надо задавать ему", – ответил артист.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

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