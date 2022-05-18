Бульвар Шоубиз
 
18 мая, 2022
 
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Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся

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В 2020 году Меладзе презентовал новый состав участниц к россиянке Синецкой присоединились украинские певицы Попова и Тарасова
В 2020 году Меладзе презентовал новый состав участниц – к россиянке Синецкой присоединились украинские певицы Попова и Тарасова
Фото: viagra_official / Instagram

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) 17 мая в эфире канала "Украина" рассказал, что его девушка, участница украинско-российской группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая после нападения РФ на Украину поддерживает отношения с продюсером коллектива Константином Меладзе, который вместе с женой, певицей Верой Брежневой находится в Италии.

Ранее певец говорил, что Синецкая, которая родилась и жила в РФ, после войны приняла решение строить свое будущее вместе с ним в Украине и планирует получить украинское гражданство. 

"Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России или ее продюсер Костя Меладзе сказал окончательное "прощай" российскому шоу-бизнесу?" – спросила у певца ведущая проекта "Ранок з Україною" Лилия Ребрик. 

"Думаю, это вопрос к нему. Мы по этому поводу не общаемся. Знаю, что они поддерживают отношения, сейчас нерабочие. Он просто несколько раз спрашивал, как у нее дела, но эти вопросы надо задавать ему", – ответил артист. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

В ноябре 2020 года Меладзе презентовал новый состав участниц – к россиянке Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились украинские певицы Ксения Попова и София Тарасова. Участницы коллектива свой первый совместный трек "Рикошет" презентовали на российском пропагандистском "Первом канале" в эфире передачи "Вечерний Ургант". 

На странице Синецкой в Instagram 24 февраля опубликован черный квадрат с хештегом "нет войне". Это последняя публикация на данный момент в ее микроблоге.

Теги: шоу-бизнес, война России против Украины, ВИА Гра, Константин Меладзе, Никита Алексеев, Alekseev
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