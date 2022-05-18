  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся

Ранее певец говорил, что Синецкая, которая родилась и жила в РФ, после войны приняла решение строить свое будущее вместе с ним в Украине и планирует получить украинское гражданство.
"Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России или ее продюсер Костя Меладзе сказал окончательное "прощай" российскому шоу-бизнесу?" – спросила у певца ведущая проекта "Ранок з Україною" Лилия Ребрик.
"Думаю, это вопрос к нему. Мы по этому поводу не общаемся. Знаю, что они поддерживают отношения, сейчас нерабочие. Он просто несколько раз спрашивал, как у нее дела, но эти вопросы надо задавать ему", – ответил артист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.
В ноябре 2020 года Меладзе презентовал новый состав участниц – к россиянке Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились украинские певицы Ксения Попова и София Тарасова. Участницы коллектива свой первый совместный трек "Рикошет" презентовали на российском пропагандистском "Первом канале" в эфире передачи "Вечерний Ургант".
На странице Синецкой в Instagram 24 февраля опубликован черный квадрат с хештегом "нет войне". Это последняя публикация на данный момент в ее микроблоге.