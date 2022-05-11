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11 мая, 2022
 
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Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство

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Alekseev и Синецкая вместе четыре года. Все это время возлюбленная артиста, по его словам, жила в Украине
Alekseev и Синецкая вместе четыре года. Все это время возлюбленная артиста, по его словам, жила в Украине
Фото: alekseev_officiel / Instagram

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев) хочет, чтобы его девушка, участница украинской группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, которая родилась, жила и работала в РФ, получила украинское гражданство, так как планирует остаться вместе с ним в Украине. Об этом артист заявил 11 мая в интервью радио "Люкс ФМ".

По словам Alekseev, после нападения РФ на Украину он настоял, чтобы Синецкая выехала из Украины в Европу, а некоторое время назад она вернулась и сейчас находится вместе с ним.

"Она абсолютно на нашей стороне, она сильно верит, что добро на нашей стороне и я, как мужчина, который ее сильно любит, хочет для нее только самого лучшего в будущем, поэтому очень хочу поменять ей гражданство. Она живет здесь со мной четыре года, с самого начала наших отношений. Она ездила только по работе или куда там мы с ней выезжали. То есть она хочет жить со мной, строить свое будущее в нашей стране рядом со мной", – сказал артист.

Синецкая замалчивает нападение РФ на Украину. На ее странице в Instagram 24 февраля опубликован черный квадрат с хештегом "нет войне". Это последняя публикация на данный момент в ее микроблоге.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

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Контекст:

Синецкая родилась в 1996 году в России. С 2018 года является участницей "ВИА Гры". Принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

О романе с Alekseev Синецкая заявила в ноябре 2020 года в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей. Летом 2021 года артисты признались, что на тот момент почти три года живут вместе.

Теги: гражданство, война России против Украины, Никита Алексеев, Alekseev, Ульяна Синецкая
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