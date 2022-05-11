  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство

Alekseev и Синецкая вместе четыре года. Все это время возлюбленная артиста, по его словам, жила в Украине Фото: alekseev_officiel / Instagram

По словам Alekseev, после нападения РФ на Украину он настоял, чтобы Синецкая выехала из Украины в Европу, а некоторое время назад она вернулась и сейчас находится вместе с ним.

"Она абсолютно на нашей стороне, она сильно верит, что добро на нашей стороне и я, как мужчина, который ее сильно любит, хочет для нее только самого лучшего в будущем, поэтому очень хочу поменять ей гражданство. Она живет здесь со мной четыре года, с самого начала наших отношений. Она ездила только по работе или куда там мы с ней выезжали. То есть она хочет жить со мной, строить свое будущее в нашей стране рядом со мной", – сказал артист.

Синецкая замалчивает нападение РФ на Украину. На ее странице в Instagram 24 февраля опубликован черный квадрат с хештегом "нет войне". Это последняя публикация на данный момент в ее микроблоге.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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