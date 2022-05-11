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11 мая, 2022
 
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Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину

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После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев
После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев
Фото: maksimc / Instagram

Американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский в эфире канала "Украина" сравнил США, где он проживает последние 30 лет, с приемной матерью, а Украину, где родился, – с родной. По словам Чмерковского, после победы Украины над российскими оккупантами он планирует приехать на свою родину вместе с сыном Шаем.

"Я никогда не перестану любить Америку, потому что я вырос в Бруклине, я живу в Лос-Анджелесе, я сегодня являюсь человеком, который вырос в этой среде. Это никогда не изменится. Но я знаю, где мои корни, и я жду того момента, когда наконец-то смогу привезти своего сына в Украину", – рассказал Чмерковский. 

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

Чмерковский с 2012 года состоит в отношениях с австралийской танцовщицей Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. 

Теги: США, Украина, война России против Украины, Максим Чмерковский
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