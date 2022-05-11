"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ

Витвицкая о бывшем муже: Мы и дальше дружим после развода, а не являемся парой Фото: solomiyavitvitska / Instagram

"С первых дней войны он волонтерил: доставлял гуманитарку и эвакуировал людей. И вот после двух с половиной месяцев войны решил пополнить ряды ВСУ. Форму еще не получил, на обучение едет на днях. Теперь Влад по другую сторону волонтерского фронта. Каждый приближает победу, как может", – написала она.

Витвицкая добавила, что после развода они с Кочатковым поддерживают дружеские отношения.

"Мы и дальше дружим после развода, а не являемся парой", – уточнила ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

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