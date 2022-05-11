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11 мая, 2022
 
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"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ

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Витвицкая о бывшем муже: Мы и дальше дружим после развода, а не являемся парой
Витвицкая о бывшем муже: Мы и дальше дружим после развода, а не являемся парой
Фото: solomiyavitvitska / Instagram

Украинская ведущая Соломия Витвицкая 11 мая в Instagram сообщила, что ее экс-супруг, режиссер Влад Кочатков отправился добровольцем служить в ВСУ.

"С первых дней войны он волонтерил: доставлял гуманитарку и эвакуировал людей. И вот после двух с половиной месяцев войны решил пополнить ряды ВСУ. Форму еще не получил, на обучение едет на днях. Теперь Влад по другую сторону волонтерского фронта. Каждый приближает победу, как может", – написала она.

Витвицкая добавила, что после развода они с Кочатковым поддерживают дружеские отношения.

"Мы и дальше дружим после развода, а не являемся парой", – уточнила ведущая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1".

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась с Кочатковым после восьми лет семейной жизни – развод супруги получили в декабре 2020 года. Детей у пары нет.

Теги: добровольцы, волонтеры, ВСУ, война России против Украины, телеведущая, Соломия Витвицкая
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