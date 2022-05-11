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11 мая, 2022
 
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"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии

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Группа Metallica продолжала выступать, когда их поклонница рожала на стадионе
Группа Metallica продолжала выступать, когда их поклонница рожала на стадионе
Фото: ЕРА

Бразильянка Джойс Фигейро 7 мая родила сына во время концерта американской группы Metallica на стадионе в штате Парана в Бразилии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото новорожденного.

"На любом концерте, на который я прихожу, что-то происходит. Но на этот раз я превзошла саму себя", – написала Фигейро. 

В своей публикации Фигейро отметила страницу музыкантов, они разместили ее пост в Instagram Stories, благодаря чему история получила широкую огласку.

Как сообщает издание Loudwire, у Фигейро начались схватки под конец концерта и медики решили принимать роды на месте, так как был риск не успеть вовремя доехать в госпиталь. Фигейро назвала сына Луан, он появился на свет под финальную песню на этом концерте Enter Sandman. 

Теги: Бразилия, концерт, беременность, Metallica, роды
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