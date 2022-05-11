"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии

"На любом концерте, на который я прихожу, что-то происходит. Но на этот раз я превзошла саму себя", – написала Фигейро.

В своей публикации Фигейро отметила страницу музыкантов, они разместили ее пост в Instagram Stories, благодаря чему история получила широкую огласку.

Как сообщает издание Loudwire, у Фигейро начались схватки под конец концерта и медики решили принимать роды на месте, так как был риск не успеть вовремя доехать в госпиталь. Фигейро назвала сына Луан, он появился на свет под финальную песню на этом концерте Enter Sandman.