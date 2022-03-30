"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью

"Я стала матерью на второй день войны! Каждая женщина помнит рождение своего ребенка как самый счастливый день. Когда я узнала, что через девять месяцев во второй раз стану мамой, то не могла подумать, через какие испытания придется пройти, чтобы взять на руки сынишку. Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. При каждом взрыве я молилась за старшего сына Ванюшу, скрывавшегося в бомбоубежище на другом конце города, ему всего шесть, и в эту страшную ночь он без мамы и папы", – написала она.

Заец сообщила, что сейчас ее сыновья находятся в безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Заец (@zlayazaya_official)

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