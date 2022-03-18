Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца

Артистка не уточнила, как назвала ребенка.

Контекст:

Алина Астровская родилась в 1989 году в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. В 2018 году Астровская стала ведущей 19-го сезона шоу "Орел и решка", которое тогда выходило на канале "Интер". Ее соведущим был украинским шоумен Коля Серьга.

Первым мужем Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году.

С Лаврентьевым Астровская начала отношения в 2017 году. В феврале 2021-го пара зарегистрировала брак.