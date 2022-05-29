  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями

"У меня секса нет уже 80 дней. У меня никогда в жизни не было такого перерыва в сексе", – заявила Ефросинина.
"У а меня был. Но тогда я хоть оправдывала себя работой, – призналась Полякова. – Все нормально. Разве это главное?"
На вопрос Ефросининой, как на это реагируют их мужья, Полякова заявила, что ее муж "не такой уж молодой и у него ничего не просит".
"А мой молодой, у него все время все просит. Не буду об этом думать. Надеюсь, что ему также, как и мне, не до этого", – резюмировала Ефросинина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полякова и Ефросинина после нападения РФ на Украину вместе с детьми переехали в Европу. Они выступают с благотворительными концертами, собирая деньги в поддержку Украины.