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29 мая, 2022
 
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"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями

 
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Ефросинина и Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехали за границу
Ефросинина и Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехали за границу
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", которое 27 мая вышло на ее канале в YouTube, обсудила со своей соведущей, украинской певицей Олей Поляковой разлуку со своими мужьями, которые после их отъезда за границу из-за войны остались в Украине.

"У меня секса нет уже 80 дней. У меня никогда в жизни не было такого перерыва в сексе", – заявила Ефросинина. 

"У а меня был. Но тогда я хоть оправдывала себя работой, – призналась Полякова. – Все нормально. Разве это главное?"

На вопрос Ефросининой, как на это реагируют их мужья, Полякова заявила, что ее муж "не такой уж молодой и у него ничего не просит".

"А мой молодой, у него все время все просит. Не буду об этом думать. Надеюсь, что ему также, как и мне, не до этого", – резюмировала Ефросинина.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова и Ефросинина после нападения РФ на Украину вместе с детьми переехали в Европу. Они выступают с благотворительными концертами, собирая деньги в поддержку Украины.

Теги: секс, война России против Украины, Тимур Хромаев, певица, Маша Ефросинина, муж, Взрослые девочки
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