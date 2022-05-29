  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями

Ефросинина и Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехали за границу Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"У меня секса нет уже 80 дней. У меня никогда в жизни не было такого перерыва в сексе", – заявила Ефросинина.

"У а меня был. Но тогда я хоть оправдывала себя работой, – призналась Полякова. – Все нормально. Разве это главное?"

На вопрос Ефросининой, как на это реагируют их мужья, Полякова заявила, что ее муж "не такой уж молодой и у него ничего не просит".

"А мой молодой, у него все время все просит. Не буду об этом думать. Надеюсь, что ему также, как и мне, не до этого", – резюмировала Ефросинина.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

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