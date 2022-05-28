  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны

В частности, певица упомянула, что вместе с украинским артистом Олегом Винником записала дуэтную песню на русском языке, премьера клипа на которую была запланирована на 8 марта.
"Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню "Длинноногое счастье", который должен был выйти 8 марта. Конечно же, она не вышла, и вряд ли, наверное, выйдет вообще", – заявила Полякова.
"Да и Винника нигде не слышно", – заметила Ефросинина.
"Да", – со вздохом согласилась с ней певица.
Они не стали уточнять, почему артист исчез из информационного поля после нападения РФ на Украину.
3 марта Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.
Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ многие фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.