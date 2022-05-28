  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны

Полякова: Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню "Длинноногое счастье" Фото: olegg.vynnyk / Instagram

В частности, певица упомянула, что вместе с украинским артистом Олегом Винником записала дуэтную песню на русском языке, премьера клипа на которую была запланирована на 8 марта.

"Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню "Длинноногое счастье", который должен был выйти 8 марта. Конечно же, она не вышла, и вряд ли, наверное, выйдет вообще", – заявила Полякова.

"Да и Винника нигде не слышно", – заметила Ефросинина.

"Да", – со вздохом согласилась с ней певица.

Они не стали уточнять, почему артист исчез из информационного поля после нападения РФ на Украину.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube