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28 мая, 2022
 
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"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны

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Полякова: Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню "Длинноногое счастье"
Полякова: Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню "Длинноногое счастье"
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинская певица Оля Полякова во время нового выпуска шоу "Взрослые девочки", которое 27 мая вышло на YouTube-канале ее соведущей Маши Ефросининой, рассказала, что на момент нападения РФ на Украину осталась без денег, так как до войны вкладывала их в свое творчество.

В частности, певица упомянула, что вместе с украинским артистом Олегом Винником записала дуэтную песню на русском языке, премьера клипа на которую была запланирована на 8 марта.

"Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню "Длинноногое счастье", который должен был выйти 8 марта. Конечно же, она не вышла, и вряд ли, наверное, выйдет вообще", – заявила Полякова.

"Да и Винника нигде не слышно", – заметила Ефросинина.

"Да", – со вздохом согласилась с ней певица.

Они не стали уточнять, почему артист исчез из информационного поля после нападения РФ на Украину.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

3 марта Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ многие фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.

Теги: нападение, концерт, война России против Украины, Олег Винник, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, исчезновение
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