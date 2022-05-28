"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников

В их числе – певицы Ольга Цибульская, Даша Астафьева, Tayanna, Jerry Heil и украинский ведущий Владимир Остапчук.

"Теперь мы настоящий военный отряд, который поднимает настроение нашим настоящим героям! Поэтому не медлите и заполняйте форму для приветствия", – написала Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова 28 марта анонсировала запуск "эмоционального проекта для воинов, медиков и спасателей", в рамках которого лично поздравляет их с днем рождения.

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала во Францию, а ее муж вступил в тероборону.

Артистка живет в доме российского блогера украинского происхождения Ники Белоцерковской, которая 28 февраля осудила войну РФ против Украины. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.