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28 мая, 2022
 
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"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников

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Полякова: Не медлите и заполняйте форму для приветствия
Полякова: Не медлите и заполняйте форму для приветствия
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова, которая в марте инициировала благотворительный проект, в рамках которого записывает поздравления для украинских военных, спасателей, волонтеров и медиков, 27 мая в Instagram сообщила, что к ее инициативе присоединились и другие украинские знаменитости.

В их числе – певицы Ольга Цибульская, Даша Астафьева, Tayanna, Jerry Heil и украинский ведущий Владимир Остапчук.

"Теперь мы настоящий военный отряд, который поднимает настроение нашим настоящим героям! Поэтому не медлите и заполняйте форму для приветствия", – написала Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова 28 марта анонсировала запуск "эмоционального проекта для воинов, медиков и спасателей", в рамках которого лично поздравляет их с днем рождения.

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала во Францию, а ее муж вступил в тероборону.

Артистка живет в доме российского блогера украинского происхождения Ники Белоцерковской, которая 28 февраля осудила войну РФ против Украины. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.

Теги: спасатели, война России против Украины, Оля Полякова, Даша Астафьева, певица, Владимир Остапчук, поздравление, Ольга Цибульская
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