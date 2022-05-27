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27 мая, 2022
 
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Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки

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Приходько: Я не знаю, как заработать деньги в этой стране
Приходько: Я не знаю, как заработать деньги в этой стране
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью, которое 26 мая вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что не оформляла для себя и членов своей семьи статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), когда переехала из Киевской области, где проживала, во Львовскую.

"Для меня это стыдно. Я не понимаю, как это – прийти и... Все же думают, что мы артисты – у нас куча денег и все такое, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки. Но я не могу представить, что там стоят люди, которым действительно нужна помощь, а тут я..." – рассказала артистка.

Она сообщила, что муж постепенно возобновляет свой бизнес.

"Я вообще не знаю, что делать. У меня два высших образования, но, к сожалению, сейчас они нигде не нужны. Это, конечно, психологически давит. Все остальное не так сложно переносится, как то, что я не знаю, как заработать деньги в этой стране. Ехать куда-то на заработки? Пусть бог милует, я буду лучше здесь что-то думать, но я не хочу никуда отсюда ехать", – отметила она.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

После нападения РФ на Украину она с мужем и детьми переехала во Львовскую область, а в конце апреля вернулась в Киев.

Теги: война России против Украины, Анастасия Приходько
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