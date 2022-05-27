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Экс-солистка Yuko Юрина: Когда в России отключили соцсети, родственники, которые знают меня, возненавидели в один момент

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Юрина: С родителями я не общаюсь, потому что очень сильно работает российская пропаганда
Юрина: С родителями я не общаюсь, потому что очень сильно работает российская пропаганда
Фото: yurina_yuyu / Instagram

Проживающая в Украине около 10 лет экс-участница распавшегося украинского дуэта Yuko, а сейчас сольная певица Юлия Юрина не общается со своими родителями и родственниками, которые остались в РФ. Об этом она рассказала в интервью "Радіо Промінь", пишет "Общественное Культура".

"С родителями я не общаюсь, потому что очень сильно работает российская пропаганда, она невероятно мощная. Когда в России отключили соцсети, родственники, которые знают меня, любят – возненавидели меня в один момент, – рассказала певица. – Они повторяют российские фейки о биологическом оружии, о промывании мозгов, о военных наркотиках, о том, что украинцы сами убивают украинцев. Конечно, это не так. Поэтому я не общаюсь с родственниками. Очень много людей в подобной ситуации, им очень сложно донести правду, пробиться сквозь пропаганду, которая зомбирует людей уже 20 лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрина родилась в 1994 году в РФ. С 2012 года живет и работает в Украине. Широкую популярность обрела в 2016 году после участия в проекте "Голос країни" на "1+1", где ее тренером был украинский певец Иван Дорн. После окончания проекта Юрина стала участницей дуэта Yuko, который распался в декабре 2020 года

В 2019 году дуэт принимал участие в нацотборе на "Евровидение", став финалистом.

После нападения РФ на Украину певица осудила российскую агрессию. В настоящее время вместе со своей командой Юрина занимается волонтерством.

Теги: война, гражданство, война России против Украины, Юлия Юрина
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