"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь

30 марта дочери певицы исполнилось 12 лет.

"Мое солнышко три года уже не отмечает день рождения так, как бы она хотела, но по итогу всегда говорит, что это был самый лучший день рождения в мире!" – написала Приходько.

Певица не назвала причину, по которой праздник не отмечается так, как хотела бы ее дочь. Вероятно, это связано с пандемией COVID-19, а в 2022 году еще и с войной России против Украины.

"Мы ждем деток, мы тут познакомились с разными, все готовят подарки и поздравления! А мама уже купила пиццу и торт! С днем рождения, сокровище!" – написала Приходько, не уточнив место своего пребывания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)