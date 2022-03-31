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31 марта, 2022
 
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"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь

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Приходько: С днем рождения, сокровище!
Приходько: С днем рождения, сокровище!
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 30 марта в Instagram поздравила с днем рождения свою дочь Нанну.

30 марта дочери певицы исполнилось 12 лет.

"Мое солнышко три года уже не отмечает день рождения так, как бы она хотела, но по итогу всегда говорит, что это был самый лучший день рождения в мире!" – написала Приходько.

Певица не назвала причину, по которой праздник не отмечается так, как хотела бы ее дочь. Вероятно, это связано с пандемией COVID-19, а в 2022 году еще и с войной России против Украины.

"Мы ждем деток, мы тут познакомились с разными, все готовят подарки и поздравления! А мама уже купила пиццу и торт! С днем рождения, сокровище!" – написала Приходько, не уточнив место своего пребывания.

Контекст:

Дочь Нанну Приходько родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы, с которым рассталась в 2013 году.

В августе 2015 года она родила сына Гордея от своего нынешнего супруга, бизнесмена Александра.

Теги: праздники, Анастасия Приходько, певица, поздравление, торт
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