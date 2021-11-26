"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги

В сети также разместили совместные снимки артистов, сделанные во время записи их выступления.
На заглавном фото Полякова в коротком платье с бахромой и глубоким декольте запечатлена на руках у Винника – левой рукой она обнимает его за плечи, а он держит ее за талию и высоко поднятую ногу.
"Слава богу, что у Олега адекватная жена и Оля останется с ногами", – прокомментировали пользователи сети.
"У Поляковой ноги, как весь Винник", – заметили зрители.
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Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Артист не афиширует свою личную жизнь.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.
В новом сезоне, кроме Поляковой и Винника, звездными детективами проекта являются также певица Настя Каменских, певец Dzidzio и артист Андрей Данилко.