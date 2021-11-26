"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги

В сети также разместили совместные снимки артистов, сделанные во время записи их выступления.

На заглавном фото Полякова в коротком платье с бахромой и глубоким декольте запечатлена на руках у Винника – левой рукой она обнимает его за плечи, а он держит ее за талию и высоко поднятую ногу.

"Слава богу, что у Олега адекватная жена и Оля останется с ногами", – прокомментировали пользователи сети.

"У Поляковой ноги, как весь Винник", – заметили зрители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)