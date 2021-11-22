Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену

Винник: Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли Фото: olegg.vynnyk / Instagram

В публикации отмечается, что выступления артиста состоятся весной 2022 года.

"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарен за вашу безграничную любовь", – написал артист.

Винник не уточнил, что стало причиной проблем со здоровьем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)