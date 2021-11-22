Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену

В публикации отмечается, что выступления артиста состоятся весной 2022 года.
"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарен за вашу безграничную любовь", – написал артист.
Винник не уточнил, что стало причиной проблем со здоровьем.
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Олег Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.
Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.