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29 мая, 2022
 
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Трегубова показала совместные фото с дочерью

Трегубова родила дочь в 2011 году
Трегубова родила дочь в 2011 году
Фото: dasha.tregubova / Instagram

Украинская актриса Дарья Трегубова 29 мая опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена со своей 11-летней дочерью Полиной.

В комментарии к посту она опубликовала стихотворение украинской поэтессы Катерины Михалициной, посвященное войне. В нем ребенок задает матери "недетские" вопросы о том, почему Россия напала на Украину. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Трегубова родила дочь 3 сентября 2011 года в браке с украинским бизнесменом, имя которого не называет. Пара развелась в том же году.

Сейчас актриса не афиширует личную жизнь. 18 мая она сообщила подписчикам в Instagram, что находится в Варшаве (Польша).

Теги: война России против Украины, Даша Трегубова
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