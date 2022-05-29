Трегубова показала совместные фото с дочерью

В комментарии к посту она опубликовала стихотворение украинской поэтессы Катерины Михалициной, посвященное войне. В нем ребенок задает матери "недетские" вопросы о том, почему Россия напала на Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Трегубова родила дочь 3 сентября 2011 года в браке с украинским бизнесменом, имя которого не называет. Пара развелась в том же году.

Сейчас актриса не афиширует личную жизнь. 18 мая она сообщила подписчикам в Instagram, что находится в Варшаве (Польша).