"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери

"Многие школы просто разрушены до основания, не подлежат даже ремонту, мне очень жаль, что у многих детей "раша" просто забрала праздник последнего звонка! Но я верю, что впереди будет все хорошо и мы все наверстаем, – написала она. – Сегодня так важно, чтобы дети продолжали учиться, верить, мечтать и улыбаться, потому что они будущее нашей непобедимой Украины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer * (@ilonagvozdeva)