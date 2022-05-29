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29 мая, 2022
 
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"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери

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Гвоздева вместе с дочерью и сыном почти месяц жила в Италии
Гвоздева вместе с дочерью и сыном почти месяц жила в Италии
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 28 мая в Instagram опубликовала фото своей дочери Валерии, которая окончила первый класс.

"Многие школы просто разрушены до основания, не подлежат даже ремонту, мне очень жаль, что у многих детей "раша" просто забрала праздник последнего звонка! Но я верю, что впереди будет все хорошо и мы все наверстаем, – написала она. – Сегодня так важно, чтобы дети продолжали учиться, верить, мечтать и улыбаться, потому что они будущее нашей непобедимой Украины".

Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты. 19 марта хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.

17 мая Гвоздева сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: война России против Украины, Илона Гвоздева
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