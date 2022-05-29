"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева

День Киева празднуется в последнее воскресенье мая с 1982 года Фото: depositphotos.com

Украинская певица Ольга Цибульская в День Киева поделилась архивными фото, которые были сделаны в 2013 году во время ее выступления на Майдане Незалежности.

"Мой Киев – это море счастья. Людей из разных уголков Украины. И я со своими украинскими песнями. Тогда и сейчас люблю и скучаю, город моих грез", – написала она.

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Проживающая в США олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлен вместе со своим мужем, американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским на фоне надписи Kyiv.

"Город сильный и славный, город древний и чрезвычайный, столица Украины!" – написала она в комментарии к фото.

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Украинский дизайнер Андре Тан посвятил дню рождения украинской столицы пост.

"Этот город невозможно не любить! Наши "добрые соседи" думали, что мой любимый Киев падет за три дня. Но как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет? С твоим днем рождения, мой любимый город", – написал он.

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Украинский актер Артур Логай в посте, посвященном Дню Киева, назвал его своим родным городом, который помог ему изменить жизнь.

"Ты помог мне и стал родным. Как будто я всю жизнь наслаждался твоим темпом, твоей силой, красотой и энергией, которую ты каждый день дарил. Нигде я не чувствую себя таким безумно живым, как в тебе", – заявил актер.

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Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в желтой футболке и синем пиджаке на фоне Мариинского дворца.

"С днем рождения, любимый город! Враг не пройдет!" – подписал он снимок.

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Украинский ведущий Юрий Горбунов также посвятил Дню Киева пост.

"Києве мій, тебе 1540 лет! Ты столько всего видел и пережил! Сегодня ты снова ранен, но такой же величественный, могучий и красивый! Здесь я встретил свою любовь! Здесь родились мои дети! Здесь наша история и наше будущее", – написал он.

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