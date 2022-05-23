"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео

"Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев, пела в метро, везла еду и лекарства, поддерживала раненых, готовила защитные комплекты для военных… Ты несокрушимый, мой Киев! Нас тысячи, твоих детей, были с тобой все это время", – подписала видеофрагмент артистка.
23 мая в эфире канала "Украина" Могилевская рассказала, что съемки клипа проходили в центре Киева, а также в Бородянке, Буче, Ирпене Киевской области.
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Могилевская после нападения РФ на Украину осталась в Киеве.
Певица помогала продуктами и водой киевлянам, которые находились в убежищах, а также выступала с благотворительными концертами перед ВСУ.