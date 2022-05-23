Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
Новости

"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Могилевская: Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев
Могилевская: Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская 23 мая в Instagram опубликовала фрагмент своей новой песни "Я вдома", презентация которой состоится в День Киева, 29 мая.

"Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны я была с тобой, мой Киев, пела в метро, везла еду и лекарства, поддерживала раненых, готовила защитные комплекты для военных… Ты несокрушимый, мой Киев! Нас тысячи, твоих детей, были с тобой все это время", – подписала видеофрагмент артистка. 

23 мая в эфире канала "Украина" Могилевская рассказала, что съемки клипа проходили в центре Киева, а также в Бородянке, Буче, Ирпене Киевской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Могилевская после нападения РФ на Украину осталась в Киеве.

Певица помогала продуктами и водой киевлянам, которые находились в убежищах, а также выступала с благотворительными концертами перед ВСУ.

Теги: Киев, День Киева, война России против Украины, Наталья Могилевская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". Британский рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". Британский рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 