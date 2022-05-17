"Его похоронили среди роз". Могилевская рассказала музею "Голоса Мирных" о своей трагедии

Артистка призналась, что Александр был для нее вторым отцом, так как родителей она потеряла уже давно.
"Единственная семья, где я могла чувствовать себя ребенком с родными рядом, – это была семья в Мариуполе", – рассказала певица.
О смерти родного человека Наталья узнала только через две недели – из-за отсутствия связи в Мариуполе. Похоронить дядю пришлось в его же дворе среди роз, которые очень любит Могилевская.
Ее история вошла в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Архив музея насчитывает более 15 тысяч историй. Поделиться историей, чтобы ее узнал мир, можно несколькими способами: написать свою историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите свою историю и пригласите друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю" справа сверху; позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.