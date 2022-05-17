"Его похоронили среди роз". Могилевская рассказала музею "Голоса Мирных" о своей трагедии

Наталья Могилевская: Единственная семья, где я могла чувствовать себя ребенком с родными рядом, – это была семья в Мариуполе Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Артистка призналась, что Александр был для нее вторым отцом, так как родителей она потеряла уже давно.

"Единственная семья, где я могла чувствовать себя ребенком с родными рядом, – это была семья в Мариуполе", – рассказала певица.

О смерти родного человека Наталья узнала только через две недели – из-за отсутствия связи в Мариуполе. Похоронить дядю пришлось в его же дворе среди роз, которые очень любит Могилевская.

Ее история вошла в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

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