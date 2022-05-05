Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
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"Это п...здец. Наташа, что ты пила?" Melovin ответил Могилевской на предложение оставить после войны язык агрессора вторым государственным

 
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Melovin: Не знаю, что надо перекрутить в голове, чтобы вообще озвучить мысль, что в Украине должен быть вторым государственным языком язык агрессора
Melovin: Не знаю, что надо перекрутить в голове, чтобы вообще озвучить мысль, что в Украине должен быть вторым государственным языком язык агрессора
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin, который после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык, 5 мая в эфире канала "Украина" осудил высказывание своей коллеги, украинской певицы Натальи Могилевской, заявившей, что после победы Украины над российскими оккупантами в стране должны быть три официальных языка, включая русский.

Артист имел в виду заявление коллеги, которое она озвучила 29 марта в эфире канала "Украина".

"Я буду первой, кто после войны будет требовать, что Украина должна иметь три языка государственных. Понятно, что сегодня во всем мире невозможно без английского языка. Также половина Украины говорит на русском, а половина  на украинском языке. И так же, как в Швейцарии,  чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек", – высказалась тогда артистка.

"Это п...здец. Не знаю, что надо перекрутить у себя в голове, чтобы вообще озвучить во время войны и не только во время войны мысль о том, чтобы в Украине должен быть вторым государственным языком язык агрессора, который напал на нашу страну. Наташа, что ты пила?"– обратился к певице Melovin.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: скандал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Могилевская, Melovin
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