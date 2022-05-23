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23 мая, 2022
 
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"Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде

 
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Могилевская: Он ездит со мной, защищает меня
Могилевская: Он ездит со мной, защищает меня
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская 23 мая в эфире канала "Украина" рассказала о своем новом избраннике.

Певица не стала называть его имя, но подчеркнула, что после нападения РФ на Украину они все время были вместе. 

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной, защищает меня. Мне с ним, как в моей песне, и смерть не страшна. Но я считаю, что во время войны все истории любви неуместны. Нашу историю мы обязательно расскажем, но уже после войны. Я очень благодарна ему за то, что он рядом", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Теги: Наталья Могилевская
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