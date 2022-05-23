  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде

Певица не стала называть его имя, но подчеркнула, что после нападения РФ на Украину они все время были вместе.

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной, защищает меня. Мне с ним, как в моей песне, и смерть не страшна. Но я считаю, что во время войны все истории любви неуместны. Нашу историю мы обязательно расскажем, но уже после войны. Я очень благодарна ему за то, что он рядом", – сказала певица.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube