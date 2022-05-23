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23 мая, 2022
 
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"Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей

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Горовая: Все хотят вернуться, потому что мы там чужие и никому не нужны
Горовая: Все хотят вернуться, потому что мы там чужие и никому не нужны
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Соучредитель украинской компании Mozgi Group Ирина Горовая в интервью, которое 20 мая вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что вернулась в Украину из-за границы, а ее 13-летний сын Андрей Потапенко остался в Европе.

По словам Горовой, сын также хочет вернуться в Киев, но она подыскивает ему европейскую школу для дальнейшего обучения, а в июне планирует привезти его домой, "чтобы он увидел, что происходит".

"Все хотят вернуться, потому что мы там чужие и никому не нужны. Как по мне, сервис в Украине лучше, начиная с маникюра и заканчивая едой, ресторанами, магазинами. Очень грязные города. Даже сейчас наша страна в войне – она более чистая, чем европейские страны. Я никогда не хотела и не хочу жить в Европе", – сказала она.

При этом Горовая подчеркнула, что готова вести бизнес в европейских странах и путешествовать.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Горовая после нападения РФ на Украину вместе с сыном, своими родителями и друзьями уехала за границу.

Она не называет страну, где проживала. Сейчас Горовая находится в Киеве. По ее словам, она живет в доме своих родителей.

Теги: нападение, война России против Украины, Ирина Горовая, Андрей Потапенко
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