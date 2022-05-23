  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей

По словам Горовой, сын также хочет вернуться в Киев, но она подыскивает ему европейскую школу для дальнейшего обучения, а в июне планирует привезти его домой, "чтобы он увидел, что происходит".
"Все хотят вернуться, потому что мы там чужие и никому не нужны. Как по мне, сервис в Украине лучше, начиная с маникюра и заканчивая едой, ресторанами, магазинами. Очень грязные города. Даже сейчас наша страна в войне – она более чистая, чем европейские страны. Я никогда не хотела и не хочу жить в Европе", – сказала она.
При этом Горовая подчеркнула, что готова вести бизнес в европейских странах и путешествовать.
Горовая после нападения РФ на Украину вместе с сыном, своими родителями и друзьями уехала за границу.
Она не называет страну, где проживала. Сейчас Горовая находится в Киеве. По ее словам, она живет в доме своих родителей.