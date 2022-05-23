  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей

Горовая: Все хотят вернуться, потому что мы там чужие и никому не нужны Фото: gorovaya_irina / Instagram

По словам Горовой, сын также хочет вернуться в Киев, но она подыскивает ему европейскую школу для дальнейшего обучения, а в июне планирует привезти его домой, "чтобы он увидел, что происходит".

"Все хотят вернуться, потому что мы там чужие и никому не нужны. Как по мне, сервис в Украине лучше, начиная с маникюра и заканчивая едой, ресторанами, магазинами. Очень грязные города. Даже сейчас наша страна в войне – она более чистая, чем европейские страны. Я никогда не хотела и не хочу жить в Европе", – сказала она.

При этом Горовая подчеркнула, что готова вести бизнес в европейских странах и путешествовать.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube