  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын

При этом Горовая не стала называть страну, в которой сейчас находится ее сын.

"Андрей сейчас занимается онлайн в школе, в которой учился в Украине. Мы взяли репетитора по английскому и математике, сейчас ищем какую-то летнюю школу, – рассказала она. – А потом будем смотреть, как иди дальше. Но скорее всего, это будет какая-то европейская школа. Я думаю, так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация. И это онлайн-изучение предметов – оно плохое".

Горовая подчеркнула, что сын хочет вернуться в Киев.



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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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