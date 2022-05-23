17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото

На втором фото Белькевич позирует вместе с матерью.

"Это были сумасшедшие 12 лет, но за них я столько всего узнала и так повзрослела, что даже плохие моменты мне сейчас кажутся крутыми. Я больше не школьница, теперь официально", – подписала она снимки.

Контекст:

Седокова родилась в 1982 году в Киеве. С 2002-го по 2004 год выступала в составе украинской группы "ВИА Гра". В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру. Певица работала и жила в РФ.

Она была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В 2020 году певица сообщила, что купила квартиру в Москве за 58 млн руб.

После нападения РФ на Украину Седокова ни разу не высказывала свое отношение к российской агрессии, замалчивая войну.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за "молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание действие страны-агрессора".

Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

В мае 2021 года Седокова говорила, что во время своего приезда в Украину сделала для Алины Белькевич украинский паспорт.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Общих детей у них нет. У артистки от предыдущих отношений есть еще дочь и сын.