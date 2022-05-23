Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
Новости

17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова замалчивает войну РФ против Украины
Седокова замалчивает войну РФ против Украины
Фото: annasedokova / Instagram

Старшая дочь украинской певицы Анны Седоковой Алина Белькевич окончила школу в Майами (США). Об этом она сообщила 22 мая в Instagram, разместив фото, на которых запечатлена в конфедератке и мантии вместе с одноклассницами.

На втором фото Белькевич позирует вместе с матерью.

то были сумасшедшие 12 лет, но за них я столько всего узнала и так повзрослела, что даже плохие моменты мне сейчас кажутся крутыми. Я больше не школьница, теперь официально", – подписала она снимки.

Контекст:

Седокова родилась в 1982 году в Киеве. С 2002-го по 2004 год выступала в составе украинской группы "ВИА Гра". В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру. Певица работала и жила в РФ.

Она была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В 2020 году певица сообщила, что купила квартиру в Москве за 58 млн руб.

После нападения РФ на Украину Седокова ни разу не высказывала свое отношение к российской агрессии, замалчивая войну.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за "молчаливую поддержку путинского режима и замалчивание действие страны-агрессора".

Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

В мае 2021 года Седокова говорила, что во время своего приезда в Украину сделала для Алины Белькевич украинский паспорт.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Общих детей у них нет. У артистки от предыдущих отношений есть еще дочь и сын.

Теги: Майами, дети, война России против Украины, Анна Седокова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
  Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет
  Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 