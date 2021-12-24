  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь

"Потап – он партнер, продюсер. Мы как два крыла одной птицы. Он мегатворческий, круто пишет. Я о нем могу часами говорить, он тоже моя любовь, но другая. Такая, как красное вино, которое очень долго отстоялось в бочках. И некоторые меня с ним ассоциируют. Если брать телефоны, я там "Ира Потап", – рассказала Горовая.

Она подчеркнула, что спокойно реагирует на то, что кто-то знает ее только как супругу Потапа.

"Я абсолютно не боюсь, что меня кто-то посчитает просто продюсером [украинской певицы Нади] Дорофеевой, кто-то – лучшей женой Потапа. Я знаю, кто я такая, я понимаю свою ценность. Конечно же, работаю над личным брендом. И это только время, когда кто-то скажет: "Хм, она создала маркетеймент". Я считаю, что я намного объемнее и об этом потихоньку должен узнать мир. Вот он об этом и узнает", – подытожила продюсер.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube