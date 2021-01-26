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26 января, 2021
 
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Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера

По словам украинского продюсера Ирины Горовой, которая вместе с детьми проводит отпуск на Мальдивах, теперь они могут погружаться на глубину до 12 метров.

Горовая с сыном и дочерью стали сертифицированными дайверами
Горовая с сыном и дочерью стали сертифицированными дайверами
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Во время отдыха на Мальдивах украинский продюсер Ирина Горовая вместе с сыном Андреем и дочерью Натальей получили сертификаты дайверов. Об этом она сообщила 26 января в Instagram. 

По словам Горовой, теперь они могут погружаться на глубину до 12 метров.

"Какой же удивительный подводный мир и как важно учить своих детей беречь природу и окружающую среду. Я счастлива, что теперь и мы стали частичкой сообщества, которое не только занимается погружениями, но и учит, как правильно относиться к невероятному подводному миру", – поделилась эмоциями Горовая.

Горовая родилась в 1977 году в Киеве. Она – соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний Mozgi Group, мать двоих детей.

Дочь Наталья (1997) родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым. Будучи замужем за музыкантом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), Горовая родила сына Андрея (2008).

Теги: семья, Мальдивы, Ирина Горовая, отдых
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