  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница

"Александра выпускница. Мы переживаем, это важный этап в ее жизни и, к сожалению, он совпал с таким сложным этапом в жизни нашей семьи и вообще в жизни нашей страны. Выпускного не будет, школу заканчивает дистанционно, поступать будет в Украине. Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. И я, честно говоря, счастлива, потому что сейчас не хотела бы расставаться", – рассказала жена президента Украины.
Зеленская сообщила, что дочь готовится к сдаче мультипредметного теста, но не стала называть учебное заведение и специальность, которые выбрала ее дочь.
"Думаю, все об этом узнают. Это интересно людям. Гуманитарное направление. Но Украина, дома. Будем учиться здесь", – подытожила Зеленская.
Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.