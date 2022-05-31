  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница

"Александра выпускница. Мы переживаем, это важный этап в ее жизни и, к сожалению, он совпал с таким сложным этапом в жизни нашей семьи и вообще в жизни нашей страны. Выпускного не будет, школу заканчивает дистанционно, поступать будет в Украине. Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. И я, честно говоря, счастлива, потому что сейчас не хотела бы расставаться", – рассказала жена президента Украины.

Зеленская сообщила, что дочь готовится к сдаче мультипредметного теста, но не стала называть учебное заведение и специальность, которые выбрала ее дочь.

"Думаю, все об этом узнают. Это интересно людям. Гуманитарное направление. Но Украина, дома. Будем учиться здесь", – подытожила Зеленская.

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Видео: Факти ICTV / YouTube