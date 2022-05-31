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31 мая, 2022
 
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"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница

 
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Елена и Владимир Зеленские воспитывают двоих детей
Елена и Владимир Зеленские воспитывают двоих детей
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 31 мая в эфире телемарафон "UАразом" рассказала, что их 17-летняя дочь Александра, которая в этом году заканчивает обучение в школе, будет получать высшее образование в Украине.

"Александра выпускница. Мы переживаем, это важный этап в ее жизни и, к сожалению, он совпал с таким сложным этапом в жизни нашей семьи и вообще в жизни нашей страны. Выпускного не будет, школу заканчивает дистанционно, поступать будет в Украине. Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. И я, честно говоря, счастлива, потому что сейчас не хотела бы расставаться", – рассказала жена президента Украины. 

Зеленская сообщила, что дочь готовится к сдаче мультипредметного теста, но не стала называть учебное заведение и специальность, которые выбрала ее дочь. 

"Думаю, все об этом узнают. Это интересно людям. Гуманитарное направление. Но Украина, дома. Будем учиться здесь", – подытожила Зеленская. 

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов. 

Теги: дети, Владимир Зеленский, семья, Елена Зеленская
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