  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт

"Он все знает, дает советы военные, отцу в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты, вертолеты и чего нам не хватает. Какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", – пошутила Зеленская.

Жена президента подчеркнула, что они не поощряют разговоры сына на военные темы, но и не запрещают об этом говорить, считая, что ему необходимо высказаться. Зеленская подчеркнула, что сын отвлекается от темы войны только на время обучения.

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Видео: Факти ICTV / YouTube