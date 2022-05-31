  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт

"Он все знает, дает советы военные, отцу в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты, вертолеты и чего нам не хватает. Какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", – пошутила Зеленская.
Жена президента подчеркнула, что они не поощряют разговоры сына на военные темы, но и не запрещают об этом говорить, считая, что ему необходимо высказаться. Зеленская подчеркнула, что сын отвлекается от темы войны только на время обучения.
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.