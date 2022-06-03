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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В два раза больше, чем во времена Второй мировой войны". Мэр Мариуполя рассказал о количестве жертв в городе

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В Мариуполе погибли более 20 тыс. жителей
В Мариуполе погибли более 20 тыс. жителей
Фото: EPA

По осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе Донецкой области стали более 20 тыс. человек. Еще тысячи могут погибнуть из-за гуманитарной катастрофы в городе, рассказал 3 июня мэр города Вадим Бойченко на брифинге в "Укринформе".

"Это в два раза больше, чем во времена Второй мировой войны. З два года оккупации в Мариуполе в 41–43 годах фашисты били немного больше 10 тыс. населения", – отметил он. 

По словам Бойченко, местные жители хоронили погибших прямо в дворах, в городе появилось много братских захоронений.

"К этому прибавляется начало лета, повышение температуры. Сегодня невыносимая вонь стоит в Мариуполе. 100 тыс. населения, которые остались в заложниках РФ, они чувствуют эту вонь смерти. Они чувствуют нерабочую канализацию, отсутствие системы сбора мусора. Наши врачи говорят, что мы стоим на пороге вспышки инфекционных заболеваний. Эти инфекции – холера и дизентерия – могут забрать тысячи наших мариупольцев", – добавил мэр.

Бойченко рассказал, что в городе повреждены 95% многоэтажек, из них 50% – 1300 многоэтажных зданий – уничтожены полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В городе находятся 100 тыс. жителей, они ждут эвакуации из города, сообщал Бойченко. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, Вторая мировая война, война России против Украины, Вадим Бойченко, погибшие, российские оккупанты
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