"В два раза больше, чем во времена Второй мировой войны". Мэр Мариуполя рассказал о количестве жертв в городе

"Это в два раза больше, чем во времена Второй мировой войны. З два года оккупации в Мариуполе в 41–43 годах фашисты били немного больше 10 тыс. населения", – отметил он.

По словам Бойченко, местные жители хоронили погибших прямо в дворах, в городе появилось много братских захоронений.

"К этому прибавляется начало лета, повышение температуры. Сегодня невыносимая вонь стоит в Мариуполе. 100 тыс. населения, которые остались в заложниках РФ, они чувствуют эту вонь смерти. Они чувствуют нерабочую канализацию, отсутствие системы сбора мусора. Наши врачи говорят, что мы стоим на пороге вспышки инфекционных заболеваний. Эти инфекции – холера и дизентерия – могут забрать тысячи наших мариупольцев", – добавил мэр.

Бойченко рассказал, что в городе повреждены 95% многоэтажек, из них 50% – 1300 многоэтажных зданий – уничтожены полностью.

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