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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты свозят тела погибших горожан в супермаркет и оставляют на полу – советник мэра

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По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек
По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек
Фото: EPA

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты в помещении супермаркета в Левобережном районе по проспекту Свободы обустроили свалку тел. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе по проспекту Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично – эксгумированных", – написал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе наблюдается нехватка людей для захоронения и мощностей даже импровизированных моргов.

"До такой степени, что в Москве приступили к отдельной рекрутинговой кампании патологоанатомов", – добавил он.

Советник мэра также опубликовал фото тел погибших, сложенных в супермаркете. "ГОРДОН" не публикует его по моральным соображениям, увидеть снимок можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Окупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.

Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал мэр Вадим Бойченко. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины, Петр Андрющенко
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