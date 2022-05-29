В Мариуполе оккупанты свозят тела погибших горожан в супермаркет и оставляют на полу – советник мэра

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек Фото: EPA

"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе по проспекту Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично – эксгумированных", – написал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе наблюдается нехватка людей для захоронения и мощностей даже импровизированных моргов.

"До такой степени, что в Москве приступили к отдельной рекрутинговой кампании патологоанатомов", – добавил он.

Советник мэра также опубликовал фото тел погибших, сложенных в супермаркете. "ГОРДОН" не публикует его по моральным соображениям, увидеть снимок можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)