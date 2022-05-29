В Мариуполе оккупанты свозят тела погибших горожан в супермаркет и оставляют на полу – советник мэра

"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе по проспекту Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично – эксгумированных", – написал он.
По словам Андрющенко, в Мариуполе наблюдается нехватка людей для захоронения и мощностей даже импровизированных моргов.
"До такой степени, что в Москве приступили к отдельной рекрутинговой кампании патологоанатомов", – добавил он.
Советник мэра также опубликовал фото тел погибших, сложенных в супермаркете. "ГОРДОН" не публикует его по моральным соображениям, увидеть снимок можно по ссылке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Окупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.
Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал мэр Вадим Бойченко.